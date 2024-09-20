В Подмосковье отремонтировали ограждения на 8 дорогах

На восьми региональных дорогах Московской области специалисты отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения. Работы провели в рамках летнего содержания дорожной сети, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В Ленинском округе отремонтировали ограждения на ул. Первомайской в деревне Мисайлово и на 32-м км Каширского шоссе, также ограждения починили на Старосимферопольском шоссе в деревне Чепелево г. о. Чехов, ул. Ленина в поселке Большевик г. о. Серпухов, ул. Промышленной в г. Домодедово, ул. Заводской в г. Долгопрудный, ул. 9-й Гвардейской Дивизии в г. Истра и на 85-м км Каширского шоссе у СНТ Солнечное г. о. Ступино.

В ведомстве пояснили, что пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги. Обследование дорожной сети проводится еженедельно, особое внимание уделяют элементам влияющим на безопасность дорожного движения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.