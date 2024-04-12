В Подмосковье отремонтировали дороги с «космическими» названиями

В День космонавтики жителям Подмосковья рассказали, какие «космические» участки региональных дорог были отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В 2019 году в городе Дмитров обновили покрытие на ул. Космонавтов, в 2020 — отремонтировали ул. Гагарина в Дедовске, а в 2021 году покрытие заменили на ул. Гагарина в г. Чехов, в 2022 году — ремонт провели на ул. Звездной в Серпухове. В прошлом году отремонтировали две улицы Гагарина в Жуковском и Орехово-Зуеве.

В рамках этого ремонтного сезона дорожники обновят покрытие на проспекте Пацаева в Долгопрудном. Помимо замены покрытия на участке нанесут разметку и обустроят обочины для комфортного и безопасного проезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.