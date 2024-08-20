В Подмосковье отремонтировали более 60 дорог к образовательным учреждениям

«Специалисты Мосавтодора обновили более 180 км покрытия на 64 участках региональных дорог, которые ведут к школам, детским садам, спортивным площадкам, домам творчества и другим местам притяжения детей и подростков, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд. Также в Подмосковье завершаются работы по приведению в нормативное состояние пешеходных переходов у образовательных учреждений», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Например, покрытие обновили на ул. Свердлова в городе Озеры, где расположены средняя и начальная школы, на ул. Волковской в Люберцах, которая ведет к детскому саду, а также на ул. Чехова в Лосино-Петровском, где находится школа № 2 имени В. В. Дагаева.

В Можайске отремонтировали ул. Коммунистическую, на которой расположены школа, детский сад и культурно-досуговый центр, а в Подольске — улицы Курскую и Комсомольскую, которые обеспечивают подъезд к школе и дому культуры имени Лепсе.

Ремонт завершили и на ул. Народной в Раменском — она ведет к 4 детским садам и школе, на ул. Солнцева в Рузе, по которой можно проехать к школам, гимназии, детскому саду и городскому центру культуры и искусств.

Также отремонтировали дорогу рядом с Ильинской школой в поселке Ильинское-Усово г. о. Красногорска и дорогу к детсадам, школам и дому культуры в д. Мисайлово и с. Молоково Ленинского округа.

«Ремонт дорог продолжается, в ближайшее время новое дорожное полотно появится на участке от поселка Менделеево до Ленинградского шоссе в Солнечногорске, который обеспечивает подъезд к нескольким школам, детским садам и дому культуры, а также на участке от деревни Старо до школы № 2 и детского сада в поселке дома отдыха Горки Дмитровского округа», — добавил Алексей Гержик.

Всего в этом сезоне в Московской области отремонтируют более 80 дорог длиной свыше 240 км рядом с детскими образовательными и спортивными учреждениями, проезд к ним станет безопаснее и удобнее в 35 городских округах.

Ранее губернатор Московской область Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.