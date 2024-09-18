В Подмосковье отремонтировали более 50 светофоров в 2024 году

С начала года дорожники провели ремонт более 50 светофорных объектов, расположенных на региональной сети Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы провели больше чем на 40 дорогах для снижения аварийности в целях достижения показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Для поддержания функциональности светофорных объектов дорожные службы Подмосковья ежегодно проверяют их исправность и проводят ремонтные работы. Специалисты Мосавтодора уже заменили старое оборудование более 50 светофоров в 24 городских округах. Также планируется модернизировать порядка 30 светофорных объектов. После ремонта ряд светофоров получит удаленное управление и возможность работы в координации», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Наибольший объем работ специалисты выполнили в Раменском округе, там отремонтировали 6 светофорных объектов: на пересечении ул. Чугунова и Левашова, на Северном шоссе вблизи начальной школы № 19, пешеходные светофоры у остановки «Рабочий посёлок» на Егорьевском шоссе и остановки «Поворот на станцию Гжель», рядом с остановкой «Храм» на Жуковском шоссе в селе Быково, а также у остановки «Поворот на Капустино».

По 3 светофорных объекта отремонтировали в Люберцах, Коломне, Шатуре, Серпухове, Чехове и Щелкове.

Особое внимание уделили пешеходным светофорам вблизи социальных объектов, например, в Люберцах отремонтировали светофор на Егорьевском шоссе в п. Томилино, этим переходом пользуется большое количество местных жителей по пути в школу № 19, торговый центр и институт горного дела имени А. А. Скочинского, а в п. Быково — возле школы № 47 и православной школы.

В Коломне работы произвели на проспекте Кирова у остановки «Флотская», там находится детский сад и художественная школа, на улице Ленина возле парка Сосновый бор и кинотеатра в городе Озеры, а также на пересечении ул. Октябрьской Революции и Окского проспекта.

В Серпухове провели ремонт светофора на ул. Ворошилова вблизи школы № 6 и детского сада «Пчелка», а также на ул. Ленина в п. Большевик — там расположены Дом культуры, СК «Надежда», теннисный корт, Дашковская школа и серпуховской колледж.

В Чехове работы выполнили на ул. Полиграфистов возле ДС «Олимпийский» и полиграфического комбината, в Шатуре — у остановки «Слобода» на Шатурском шоссе, а в Щелкове на ул. Московской возле детского сада № 30 и школы № 16.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.