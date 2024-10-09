В Подмосковье отремонтировали более 5 тыс дефектов покрытия на дорогах за неделю

За прошедшую неделю дорожные службы Московской области ликвидировали более 5,3 тыс. дефектов покрытия на муниципальных и региональных дорогах. На региональных дорогах специалисты Мосавтодора ликвидировали порядка 3,6 тыс. ям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Наибольшее число дефектов отремонтировали на дорогах в Кашире, Луховицах, Зарайске, Коломне и Серебряных Прудах. На муниципальных дорогах отремонтировали более 1,7 тысячи дефектов покрытия. Больше всего ям за неделю устранили в Балашихе, Щелкове, Раменском, Павлово-Посадском, Одинцовском округах.

Ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года. В рамках летнего содержания дефекты покрытия ликвидируют с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Дорожные службы регулярно обследуют дороги и в случае выявления ненормативного состояния проводят ямочный ремонт покрытия. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.