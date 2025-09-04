В Подмосковье отремонтировали более 280 участков дорог по нацпроекту

«Завершаются работы по ремонту региональных дорог, дорожники уже обновили порядка 800 километров покрытия на 284 участках. В 26 городских и муниципальных округах программа ремонта по нацпроекту полностью завершена, среди них: Балашиха, Бронницы, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Котельники и Лотошино. Помимо укладки нового асфальтобетона специалисты также устраивают обочины и наносят разметку», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Долгопрудном заменили 1,8 км асфальтобетонного покрытия на проспекте Пацаева, одной из центральных улиц города, по которой проезжают больше 10,5 тысяч автолюбителей ежедневно. Кроме того, для безопасности 120 тысяч жителей округа работы выполнили на 1-й Советской улице, Лихачевском проезде в районе станции «Новодачная», а также на съезде с эстакады у станции «Водники».

В Домодедове теперь с комфортом можно проехать по транспортной развязке на 44,3 км Каширского шоссе и по восьмикилометровому участку шоссе в районе деревни Купчинино с ежедневным трафиком 30 тысяч автомобилей. Покрытие также заменили на участке от деревни Заболотье до поворота на посёлок Госплемзавода Константиново и на двух участках автомобильной дороги «ММК — Шахово — Гальчино — Сырьево» общей протяженностью 3 км: в микрорайоне Барыбино и от села Успенское до деревни Бехтеево.

Для удобства жителей малых населенных пунктов специалисты заменили 30 км асфальтобетонного покрытия на 6 участках региональных дорог в Лотошине: центральной дороге в деревне Стрешневы Горы, участке между деревнями Максимово и Клусово, подъезде к деревне Гаврилово и на трех участках, соединяющих деревню Котляково с селом Званово, а также деревни Введенское и Афанасово, и деревни Афаносово и Софийское.

Кроме того, в Балашихе отремонтировали участок улицы Пролетарской, соединяющий улицы Советскую и Новую. Участок, по которому каждый день проезжает порядка 27 тысяч автомобилистов, ведет к станции МЦД Железнодорожная. В Бронницах покрытие обновили на переулке Маяковского, в Жуковском — участок, соединяющий город с Новорязанским шоссе, а в Котельниках больше 2 км старого асфальта заменили на улице Железнодорожной вблизи станции Яничкино, также рядом расположен физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом.

В ведомстве отметили, что ремонт больше 320 региональных дорог по нацпроекту планируется завершить осенью: помимо замены покрытия, на ряде участков укрепят обочины и нанесут разметку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.