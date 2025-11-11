В Подмосковье отремонтировали более 100 дорог к малым населенным пунктам

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в ходе ремонтного сезона в Московской области специалисты «Мосавтодора» заменили покрытие более 100 участков региональных дорог, ведущих к малым населенным пунктам, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ремонтные работы общей протяженностью более 350 км провели на более 100 участках сельских и подъездных дорог к селам, поселкам и деревням. Помимо замены покрытия, на участках нанесли разметку и укрепили обочины. Это значительно повысило транспортную доступность малых населенных пунктов, а также сделало передвижение жителей и гостей Подмосковья более комфортным и безопасным», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Самым протяженным участком ремонта стал участок длиной 9 км на дороге «Орехово-Зуево — Верея — Новониколаевка», где всего на трех участках обновили более 17 км дорожного полотна. Кроме того, в качестве эксперимента на обновленных участках от остановки «Дачи-2» до въезда в город Орехово-Зуево, а также от поселка Новый Снопок до деревни Новониколаевка, нанесли осевую желтую разметку для привлечения внимание водителей и предотвращения выездов на встречную полосу.

Также в Лотошине заменили 30 км асфальтобетонного покрытия на 6 участках региональных дорог: центральной дороге в деревне Стрешневы Горы, участке между деревнями Максимово и Клусово, подъезде к деревне Гаврилово и на 3 участках, соединяющих деревню Котляково с селом Званово, а также деревни Введенское и Афанасово, и деревни Афанасово и Софийское.

В Егорьевске новое покрытие появилось в деревне Михали и на подъезде к деревне Верейке, а жители поселка Новый теперь могут с комфортом добираться до Егорьевского шоссе. В Павлово-Посадском округе больше 5 км отремонтировали на подъездах к деревням Гора и Крупино, между деревнями Дергаево и Аверкиево, а также в деревне Васютино, а в Люберцах ремонт выполнен на участке от деревни Островцы до остановки «Дом культуры Луч» в городе Лыткарино — 8,2 км. Также в деревне Островцы завершили ремонт дорожной одежды на участке Островецкого шоссе.

В Можайском округе отремонтировали улицу Урицкого в поселке Уваровка и участок Можайского шоссе между деревнями Горки и Татариново — ежедневно по ним проезжает больше 7 тыс. автомобилистов. В Дмитровском округе для удобного и безопасного передвижения жителей малых населенных пунктов завершили ремонт на участках у деревни Саввино, в поселках Автополигон и Кузнецово, между деревнями Нижнево и Усть-Пристань и от деревни Андрейково до КП Белояр. А в Серпухове отремонтировали подъездную дорогу к деревне Большая Городня, дороги в деревнях Большое Грызлово и Лужки, а также центральные улицы в деревнях Арнеево и Мартьяново.

Ремонт региональных дорог завершился в октябре. Специалисты «Мосавтодора» обновили около 840 км покрытия на 319 участках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.