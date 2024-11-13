В Подмосковье отремонтировали 67 светофоров в 2024 году

В Московской области продолжается модернизация и ремонт светофорных объектов для повышения безопасности и оптимизации движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы провели на 67 региональных дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Всего в этом году специалисты «Мосавтодора» заменили старое оборудование 67 светофоров в 26 городских округах, таким образом ряд светофоров получит удаленное управление и возможность работы в координации. В рамках модернизации также оборудовали дублирующую сигнал подсветку на Г-образной опоре 12 светофоров, чтобы улучшить их видимость», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Новая дублирующая сигнал светофора светодиодная подсветка появилась в Подольске на ул. Климовской и на ул. Симферопольской рядом с торговым центром, в Мытищах на улице Мира вблизи ДК «Яуза», в Щелкове на перекрестке улиц Талсинской, Заречной и Пролетарского проспекта, в Сергиевом Посаде на Западном объезде города, во Фрязине на проспекте Мира, в Люберцах на Кореневском шоссе.

Для поддержания функциональности светофорных объектов дорожные службы Подмосковья ежегодно проверяют их исправность и проводят ремонтные работы. До конца года планируется отремонтировать еще 25 светофорных объектов на региональных дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.