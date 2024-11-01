В Подмосковье отремонтировали 4,5 тыс дефектов покрытия на дорогах за неделю

За прошедшую неделю дорожные службы Московской области ликвидировали 4,5 тыс. дефектов покрытия на муниципальных и региональных дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На региональных дорогах специалисты "Мосавтодора" ликвидировали порядка 2,7 тыс. ям. Наибольшее число дефектов отремонтировали на дорогах Егорьевска, Шатуры, Ликино-Дулева, Воскресенского и Орехово-Зуевского округа.

На муниципальных дорогах отремонтировали более 1,7 тыс. дефектов покрытия. Больше всего ям за неделю устранили в следующих округах: Балашихе, Одинцовском, Раменском и Химках.

Ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года. В рамках летнего содержания дефекты покрытия ликвидируют с применением горячей асфальтобетонной смеси. Дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.