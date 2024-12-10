В Подмосковье отремонтировали 3,4 тыс дефектов покрытия на дорогах за неделю

За минувшую неделю дорожные службы Московской области ликвидировали порядка 3,4 тыс. дефектов покрытия. На региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» отремонтировали порядка 2,5 тыс. ям, а на муниципальных дорогах — 880 дефектов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Наибольший объем за неделю ликвидировали на муниципальных дорогах в Наро-Фоминском, Раменском и Ленинском округах, а на региональных дорогах — в Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Ликино-Дулеве и Орехово-Зуевском округах.

Ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года.

В холодное время года дефекты покрытия ликвидируют с применением холодной смеси или литого асфальтобетона. Весь процесс с геометками, а также фотоотчетом о проделанном ремонте фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.