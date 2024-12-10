В Подмосковье отремонтировали 3,4 тыс дефектов покрытия на дорогах за неделю
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За минувшую неделю дорожные службы Московской области ликвидировали порядка 3,4 тыс. дефектов покрытия. На региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» отремонтировали порядка 2,5 тыс. ям, а на муниципальных дорогах — 880 дефектов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Наибольший объем за неделю ликвидировали на муниципальных дорогах в Наро-Фоминском, Раменском и Ленинском округах, а на региональных дорогах — в Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Ликино-Дулеве и Орехово-Зуевском округах.
Ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года.
В холодное время года дефекты покрытия ликвидируют с применением холодной смеси или литого асфальтобетона. Весь процесс с геометками, а также фотоотчетом о проделанном ремонте фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.
«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.