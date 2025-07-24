В Подмосковье отремонтировали 26 дорог к спортивным учреждениям

В Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» специалисты «Мосавтодора» отремонтировали покрытие на 26 участках региональных дорог к спортивным учреждениям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Всего в рамках ремонтного сезона в Подмосковье планируется обновить более 145 км покрытия более чем на 60 участках региональных дорог, ведущих к спортивным объектам, чтобы обеспечить к ним комфортный подъезд. Специалисты Мосавтодора отремонтировали больше 68 км покрытия на 26 участках к спорткомплексам, физкультурно-оздоровительным комплексам, стадионам не только в черте городов, но и в малых населенных пунктах. Благодаря работам, выполненным в рамках нацпроекта, улучшилась транспортная доступность спортивных объектов в 14 округах, что, в свою очередь, стимулирует развитие физической культуры и спорта на региональном уровне», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, к примеру, в Дмитрове отремонтировали ул. Космонавтов, которая ведет к стадиону «Авангард», а также подъезд от Дмитровского шоссе к Яхроме, неподалеку от которого расположились бассейн «Кашалот» и несколько горнолыжных комплексов. А в Раменском отремонтировали Северное шоссе, любители спорта используют его по пути к домашней арене ФК «Леон-Сатурн», бассейну, тренажерному залу, скалодрому и скейт-парку.

В Королеве теперь можно с комфортом проехать к спортивному комплексу на улице Советской, в Егорьевске — к спортивному клубу «Авиатор» на улице Владимирской, в Лосино-Петровском отремонтированная улица 7 Ноября ведет к местному ФОК, спортивной школе и стадиону, а в Наро-Фоминском округе участок отремонтированного Дороховского шоссе обеспечивает удобный подъезд к стадиону «Заречье» в Верее. В г. о. Серпухов отремонтировали подъездную дорогу к деревне Большая Городня, где расположилось центральное стрельбище Федерации практической стрельбы. А в Коломне по обновленной улице Октябрьской Революции можно добраться до стадиона «Авангард» и мотодрома.

Завершить ремонт планируется осенью. На участках кроме замены покрытия, укрепят обочины и нанесут разметку.

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Ранее губернатор Московской область Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.

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