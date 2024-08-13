В Подмосковье отремонтировали 25 км трассы М-9 «Балтия»

сегодня в 14:40

В Московской области отремонтировали 25 км покрытия на федеральной трассе М-9 «Балтия». Верхний слой покрытия заменили на наиболее изношенных участках Новорижского шоссе с 22 по 50 км и с 68 по 83 км, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники устранили колейность и иные дефекты, нанесли новую разметку с помощью термопластика. В ходе выполнения работ осуществлялся многоступенчатый контроль качества асфальтобетонной смеси с использованием технологии объемно-функционального проектирования, что обеспечит покрытию прочность и долговечность.

Работы проводились в круглосуточном режиме и завершились на месяц раньше запланированного срока.

Всего в текущем году в планах ФКУ «Центравтомагистраль» обновить более 100 км федеральных автомобильных дорог в Подмосковье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.