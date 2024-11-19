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В Подмосковье отремонтировали 2,4 тыс дефектов покрытия на дорогах за неделю

За минувшую неделю дорожные службы Московской области ликвидировали более 2,4 тыс. дефектов покрытия на муниципальных и региональных дорогах. Больше всего ям устранили в Домодедове, Подольске, Химках и Талдомском округе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» ликвидировали более 1 тыс. ям. Наибольшее число дефектов отремонтировали на дорогах следующих округов: Дмитровского, Талдомского, Дубны, Королева, Мытищ, Пушкинского, Лобни, Долгопрудного и Щелкова.

На муниципальных дорогах отремонтировали более 1,3 тыс. дефектов покрытия.

В ведомстве пояснили, что ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года. Зимой дефекты покрытия ликвидируют с применением холодной или литой асфальтобетонной смеси.

Дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.