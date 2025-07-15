В Подмосковье открыли движение по второму участку Южно-Лыткаринской автодороги

В Московской области запустили движение на втором участке Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) длиной 9 км от Володарского до Лыткаринского шоссе с выходом на трассу М-5 «Урал». Также продолжается строительство еще восьми участков ЮЛЫ (почти 33 км) по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сегодня мы запустили второй значимый и самый протяженный участок ЮЛЫ – здесь расположены мост через Москву-реку и четыре транспортные развязки. Участок с 4-6 полосами движения и допустимой скоростью 90 км/ч соединит три округа: Ленинский, Лыткарино и Люберцы. Благодаря чему более 200 тысяч жителей получат новый выезд на федеральную трассу М-5, минуя МКАД и загруженное Володарское шоссе, смогут экономить в пути порядка 40 минут. Отмечу, что до полного завершения строительства всей трассы проезд по данному участку будет бесплатным», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Мост через Москву-реку имеет центральный судоходный пролет длиной 130 метров, обеспечивающий габарит для судов 13,5 метров. Общая длина мостового перехода составляет более 590 метров, включая русловое пролетное строение 318 метров. Строительство этого объекта велось с августа 2022 года.

В настоящее время строительная готовность ЮЛЫ составляет 55%, в работах на трассе задействованы 2 420 человек и 694 единицы спецтехники. Строители продолжают переустройство инженерных сетей связи, тепло-, электро- и водоснабжения – уже переустроили 212 из 287 коммуникаций.

В сентябре планируется запустить движение по третьему участку Южно-Лыткаринской автодороги – от Каширского шоссе до трассы А-105 длиной 3 км. После чего из Видного можно будет доезжать до воздушной гавани и обратно по федеральной трассе, имея удобный съезд к населенному пункту – это сократит время в пути на 20 минут.

В ведомстве напомнили, что в феврале 2025 года была открыта первая транспортная развязка на пересечении с М-2 «Крым» и Расторгуевским шоссе длиной 2,9 км. Открытие участка позволило сократить время в пути между соседними районами до 30 минут, в связи с чем улучшилась транспортная ситуация на Симферопольском, Варшавском и Расторгуевском шоссе.

ЮЛА — самый крупный дорожный проект Подмосковья, который строится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорога протяженностью порядка 45 км пройдет через пять округов Ленинский, Лыткарино, Раменское, Балашиху и Люберцы. Транспортная доступность улучшится для 3,5 млн человек. Полное завершение работ на платной трассе запланировано в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, «необходимо все объяснять».