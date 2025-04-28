В Подмосковье открыли движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе

В Ленинском округе открыли движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе, строительство которой выполнено в рамках 2 этапа реконструкции Каширского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В составе развязки построено 2 путепровода — через Каширское шоссе и дорогу А-105. Новый объект обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе и А-105 на Володарское шоссе и удобный выезд в сторону Москвы и области. Водители сэкономят более 10 минут в пути. Полностью завершить масштабную реконструкцию Каширского шоссе планируем в следующем году. Мы ожидаем увеличение пропускной способности трассы на 25-30%, что позволит ликвидировать пробки. Кроме этого, разгрузим трафик в прилегающих населенных пунктах и строящихся жилых микрорайонах: Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, селах Остров, Молоково, и в целом значительно улучшим транспортную доступность растущего Ленинского округа», — рассказал зампредседателя правительства Московской области Алексей Гержик.

В областном ведомстве отметили, что параллельно продолжаются работы в рамках 3 этапа реконструкции — в районе д. Апаринки будет построен путепровод через А-105 и два подземных пешеходных перехода. Завершить работы по этому этапу планируется в 3 квартале 2026 года.

Проводится реализация и 4 этапа реконструкции, в рамках которого будет построена транспортная развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, обустроены дублеры и разворотные участки. В составе будущей развязки над основным ходом Каширского шоссе будет построен путепровод протяженностью порядка 191 м, который перераспределит транспортные потоки и обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы и области. Завершить работы здесь планируется во 2 квартале 2026 года.

Ранее, в декабре 2024 года, в ходе 1 этапа было открыто движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 в районе д. Апаринки, которая обеспечила свободный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы и также позволила сэкономить до 10 минут за счет перераспределения транспортных потоков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, «необходимо все объяснять».