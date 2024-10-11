В Подмосковье опубликовали список маршрутов до музеев региона

Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов, на которых можно доехать до музеев в Красногорске, Истре, Серпухове, Пушкине и Чехове. В список вошли 18 автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба ведомства.

Первым местом, куда можно было бы отправиться в ближайшие выходные — музей-усадьба Архангельское в Красногорске, где можно окунуться в атмосферу одной из красивейших усадеб Подмосковья. Доехать туда можно на восьми маршрутах общественного транспорта, следующих как из Москвы, так и из Красногорска. Вблизи усадьбы расположен остановочный пункт «Архангельское».

Далее в список вошел музей — Новый Иерусалим в Истре, где представлена крупнейшая в Подмосковье экспозиция. До Истры следуют поезда от Рижского вокзала столицы до станции «Истра», от которой можно отправиться до музея на двух городских маршрутах № 32 «ст. Истра — Лечищево — Рождествено» и № 33 «ст. Истра — Лыщево», которые следуют до остановки «Музей».

Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина в Больших Вяземах — еще одно место, куда можно добраться от Белорусского вокзала до станции «Голицыно», а далее на автобусах № 38 «Станция Голицыно — Городок-17», № 1055 «Станция Голицыно — Станция МЦД Одинцово», № 42 «Станция Голицыно — Платформа Жаворонки» и № 50 «Квартал имени Маяковского — Станция МЦД Одинцово» до остановки «Институт».

Следующее место, где можно культурно обогатиться — музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» в Чехове. До него курсируют три автобусных маршрута, которые следуют от автовокзала Чехов до остановки «Мелихово»: № 25 «Нерастанное — Автовокзал Чехов», № 25к «Нерастанное — Автовокзал Чехов» и № 428к «Автовокзал Чехов — Метро Лесопарковая».

Замыкает список Серпуховский историко-художественный музей, до него следует маршрут № 20 «ГИБДД — Станция Серпухов», следующий от железнодорожной станции Серпухов Курского направления до остановки «Музей».

На всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

С полным списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.