В Подмосковье оптимизировали режим работы трех светофоров за неделю

В рамках работ по ликвидации пробок и оптимизации движения специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области скорректировали режим работы трех светофоров за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Работы провели в Раменском округе, Шатуре и Долгопрудном.

На пересечении Егорьевского шоссе и ул. Центральной в д. Хрипань Раменского округа увеличили время работы левоповоротных стрелок. Также увеличили время проезда по ул. Советской, скорректировав режим работы светофора на пересечении улиц Советской и Свердлова в Рошале г. о. Шатура. А в Долгопрудном изменили режим работы светофора на пересечении проспекта Пацаева и ул. Дирижабельной — специалисты продолжают мониторинг светофорного объекта для внесения дальнейших изменений.

В ведомстве отметили, что оптимизация движения на дорогах Подмосковья продолжается. Специалисты регулярно анализируют дорожную ситуацию и при необходимости вносят точечные корректировки, чтобы повысить пропускную способность участка дороги и ликвидировать заторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.