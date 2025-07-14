В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на 13 перекрестках

За минувшую неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области скорректировали режим работы светофорных объектов на 13 перекрестках. Работы провели в Лобне, Долгопрудном и Пушкинском округе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В городе Долгопрудном установили правоповоротную секцию на светофоре, расположенном на пересечении Нового бульвара и ул. Спортивной.

В Пушкинском округе на 60 секунд увеличили время проезда по Красноармейскому шоссе и синхронизировали два светофора на пересечении шоссе с ул. Левковская Гора и на выезде из села Левково у остановки «Левково».

В городе Лобне изменения коснулись сразу девяти светофоров — здесь изменили пофазный разъезд и синхронизировали светофоры между собой. Работы по оптимизации провели на Шереметьевском шоссе у заправки и на восьми перекрёстках улицы Ленина — с Краснополянским проездом, улицами Некрасова, Катюшки, Физкультурной, улицей Дружбы и Букинским шоссе, а также у домов 10 и 43. А на пересечении улиц Ленина и Борисова на светофоре дополнительно установили левоповоротные секции.

«Работы по оптимизации движения на перекрестках и прямых участках дорог ведутся регулярно – специалисты мониторят участки, в том числе сложные, и оперативно вносят изменения в режим работы светофорных объектов. Это позволяет улучшить пропускную способность и снизить вероятность образования заторов на 10-15%», – пояснили в ведомстве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.