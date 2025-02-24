В Подмосковье оптимизировали работу 3 светофоров и установили новые

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области за минувшую неделю оптимизировали работу 3 светофорных объектов в Красногорске и Раменском округе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Красногорске увеличили время выезда из БЦ «Рига-Лэнд» на 15 секунд в вечернее время с 17:00 до 19:00. Утренний, дневной, вечерний и ночной режимы работы двух светофоров скорректировали в Раменском округе — на пересечении улиц Леволинейной и Интернациональной в р. п. Быково и на пересечении Южного проспекта и ул. Детской в д. п. Удельная.

А специалисты «Мосавтодора» установили новый светофор на Расторгуевском шоссе на выезде из ЖК «Бутово парк» в Ленинском округе в сторону Симферопольского шоссе, а также обустроили левоповоротные секции на пересечении Рогачевского шоссе и поворота к круглому озеру в селе Озерецкое Дмитровского округа.

Работа по оптимизации движения продолжается. За счет точечных корректировок режимов работы светофоров пропускная способность перекрестков увеличивается до 15%.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.