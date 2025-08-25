В Подмосковье оптимизировали движение на Волоколамском шоссе

На прошлой неделе специалисты «Мосавтодора» и центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на Волоколамском шоссе в Красногорске, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В рамках технического обслуживания обновили программное обеспечение 12 дорожных контролеров светофорных объектов на участке от пересечения шоссе с улицами Ленина и Светлой до остановки «Медучилище». Это позволило скорректировать работу светофоров и восстановить их синхронизацию.

После внесенных изменений специалисты продолжают ежедневный мониторинг объектов, чтобы при необходимости внести корректировки.

«Такие точечные изменения позволяют оптимизировать движение и увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог на 10-15%, тем самым снизив вероятность заторов», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.