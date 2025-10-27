В Подмосковье оптимизировали движение на Волоколамском шоссе

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области продолжают работу по оптимизации движения на дорогах региона. На минувшей неделе скорректировали режим работы двух светофоров в округе Истра, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На 65-м км Волоколамского шоссе у остановки «Поворот на Кирпичный завод» увеличили время выезда на шоссе и время проезда по шоссе на 7 сек.

А в деревне Покровское на светофоре, расположенном на перекрестке улицы Центральной и поворота на Воронино, добавили утренний и вечерний режимы работы.

На этих перекрестках специалисты продолжат мониторинг, чтобы в случае необходимости скорректировать настройки светофоров.

Точечная корректировка позволяет увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.