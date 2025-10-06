В Подмосковье оптимизировали движение на Волоколамском шоссе

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области продолжают работу по оптимизации движения на дорогах региона. На минувшей неделе скорректировали режим работы светофоров на четырех перекрестках в Красногорске и Люберцах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На Волоколамском шоссе в Красногорске после мониторинга транспортного потока изменили режимы работы трех светофоров, обновив их синхронизацию, на пересечении с улицами Игоря Мерлушкина, Чапаева и Елизарова.

А в Люберцах на светофоре на пересечении Октябрьского проспекта и 4-го Люберецкого проезда добавили вечерний режим работы с увеличенными на семь секунд левыми поворотами.

На этих перекрестках специалисты продолжат мониторинг, чтобы в случае необходимости скорректировать настройки светофоров, добавили в ведомстве.

Точечная корректировка позволяет увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.