В Подмосковье оптимизировали движение на пяти участках дорог

На минувшей неделе специалисты «Мосавтодора» и центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение и изменили режим работы пяти светофоров. Работы провели в Домодедове, Ступине, Подольске, Чехове и Пушкинском округе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На трех объектах дорожники установили видеодетекторы и перенастроили режим работы: на улице Горького в Подольске, на пересечении Каширского шоссе и улицы Садовой в Домодедове, а также не пересечении Каширского шоссе и трассы А-108 в Ступине.

А на Красноармейском шоссе в деревне Левково Пушкинского округа установили видеодетекторы и настроили адаптивный режим работы светофора.

Еще движение оптимизировали на Симферопольском шоссе в деревне Манушкино м. о. Чехов: здесь увеличили время поворота с шоссе в сторону деревни на 8 секунд, а также увеличили время проезда по прямому ходу на 10 секунд.

В ведомстве добавили, что специалисты продолжают мониторинг объектов, где внесли изменения, чтобы в случае необходимости провести точечные корректировки. Оптимизация движения происходит регулярно, чтобы снизить число заторов и повысить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.