В Подмосковье оптимизировали движение на четырех перекрестках

Специалисты «Мосавтодора» и центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на четырех перекрестках. В Домодедове и Подольске модернизировали светофоры, а Мытищах и Чехове — установили новые светофорные объекты, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На 55-м км Каширского шоссе в селе Шебанцево г. о. Домодедово провели модернизацию светофора и перенастроили его, чтобы повысить пропускную способность. Также модернизацию и перенастройку светофора, разделив транспортные потоки, провели в Подольске на пересечении улиц Горького и Московской — здесь также устроили пешеходный переход и добавили пешеходную фазу.

А два новых светофора установили у остановки «Пироговский теннисный клуб» на улице Совхозной в деревне Пирогово г. о. Мытищи и на пересечении улиц Вересковой и Кулаковской Горки в деревне Гришенки м. о. Чехов.

«Специалисты продолжают мониторинг движения на участках дорогах, где были перенастроены светофоров, чтобы в случае необходимости провести точечные корректировки. Это позволяет минимизировать заторы и увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.