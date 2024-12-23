В Подмосковье оптимизировали движение на 4 перекрестках

За минувшую неделю специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на 4 перекрестках в Лобне, Щелкове и Химках. Это позволило улучшить движение на участках и сократить время возможных пробок, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В городе Лобня добавили дополнительную фазу выезда с ул. Текстильной на Краснополянское шоссе. В Щелкове изменили пофазный разъезд на пересечении ул. Московской и Фряновского шоссе, тем самым увеличив время выезда из д. Серково в утренние часы.

В городе Химки на двух муниципальных светофорах установили контроллеры с удаленным доступом и синхронизировали их работу — работы провели на двух пересечениях ул. Библиотечной с ул. Совхозной и ул. Пожарского.

Работы по оптимизации движения продолжаются. Подмосковные специалисты регулярно ведут мониторинг светофорных объектов и вносят точечные корректировки, что в целом позволяет на 10-15% повышать пропускную способность участков дорог и перекрестков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.