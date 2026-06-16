В Подмосковье оплатили 19 млн поездок «Тройкой» с начала года

Пассажиры Мострансавто с начала 2026 года оплатили более 19 млн поездок картой «Тройка» по тарифу «Кошелек» в Московской области. В среднем ежедневно фиксируется около 137 тыс. таких операций на городских, пригородных и междугородних маршрутах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала 2026 года пассажиры совершили свыше 19 млн поездок в автобусах Мострансавто, оплачивая проезд картой «Тройка». Компания является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Ежедневно картой пользуются тысячи жителей и гостей Подмосковья. В среднем за день фиксируется порядка 137 тыс. поездок, оплаченных этим способом, на городских, пригородных и междугородних маршрутах.

Больше всего операций с начала года зафиксировано на маршрутах МАП №11 в Балашихе — более 3,3 млн поездок. Далее следует МАП №1 в Люберцах — свыше 2,6 млн операций. Третье место занимает МАП №3 в Домодедове с показателем более 2,3 млн поездок.

Автобусы Мострансавто обеспечивают транспортную доступность рабочих и учебных мест, станций МЦД и метро, железнодорожных платформ, социальных учреждений и других объектов региона. Оплатить проезд также можно банковскими картами, картами «Стрелка» и социальными картами жителя Подмосковья и москвича.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.