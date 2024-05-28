В Подмосковье ограничен въезд автотранспорта на парковку у ж/д станции Икша

В период с 29 мая 2024 года по 30 декабря 2024 года будет ограничен въезд автотранспорта на парковочную территорию железнодорожной станции Икша в Подмосковье, сообщается на сайте администрации Дмитровского горокруга.

Ограничения связаны с производством работ по капитальному ремонту железнодорожной станции Икша.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.