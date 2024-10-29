В Подмосковье оформили около 2 тыс заявлений для передвижения большегрузов по МКАД

Около 2 тыс заявлений получили в Минтрансе Подмосковья в рамках госуслуги «Право передвижения по МКАД автотранспорта разрешенной массой более 3,5 тонны». С начала года ведомство выдало большегрузам свыше 1,3 тыс. разрешений. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

«Для передвижения грузовиков по МКАД можно оформить долгосрочный пропуск на год или разовый пропуск на 5 дней. Срок предоставления услуги — 14 рабочих дней или 5 часов соответственно. При этом, машина должна соответствовать экологическому классу не ниже второго», — отмечают в ведомстве.

С пропуском на проезд по МКАД собственники и предприниматели могут осуществлять транзитные грузовые перевозки, проезжать к месту стоянки или перевозить лекарства, продукты питания или иные грузы для потребностей населения Московского региона.

Услугу можно получить на региональном портале Госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/6822. За услугой могут обратиться юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица и те, кто применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Подмосковный Минтранс ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. Для удобства пользователя на базе министерства транспорта проходят еженедельные вебинары, где заявителю рассказывают о порядке предоставления услуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.