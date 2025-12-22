В Подмосковье оформили более 73 тысяч разрешений на такси через портал госуслуг

В 2025 году жители Подмосковья подали свыше 73 тысяч заявлений на получение разрешений для работы такси через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» доступна в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки» на региональном портале. Для подачи заявления требуется авторизация через ЕСИА, заполнение онлайн-формы и прикрепление необходимых документов. При первичном обращении транспортное средство вносят в реестр легковых такси.

Собственники и владельцы могут вносить, изменять или исключать сведения о транспортных средствах, а перевозчики — получать, изменять или аннулировать разрешения. Услуга предоставляется бесплатно юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Московской области. Срок оказания услуги составляет от одного до пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.