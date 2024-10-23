В Подмосковье обустроили почти 80 новых остановочных павильонов

В Московской области специалисты «Мосавтодора» обустроили около 80 остановочных площадок с павильонов на региональных дорогах в целях реализации показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Чтобы обеспечить безопасность пассажиров и удобство ожидания общественного транспорта, специалисты «Мосавтодора» обустроили около 80 новых остановочных площадок с павильонами типа межгород и городской стандарт более чем в 20 округах. Для повышения комфорта пассажиров и поддержания порядка все остановки были оснащены скамейками и урнами. Всего устроят порядка 140 новых павильонов, работы по их установке завершат в декабре», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Павильоны типа межгород устанавливаются за пределами городов и выполнены из перфорированной металлической панели с металлическим каркасом. Например, они появились в Шаховской в деревне Ольховец, в Истре в деревне Лечищево, в Луховицах в селе Нижне-Маслово, в Павлово-Посадском округе в деревне Улитино и у СНТ «Проектировщик», в Раменском округе вблизи СНТ «Отдых» и в поселке Рылеево.

В черте города обустраиваются павильоны городского стандарта, изготовленные из ударопрочного стекла с металлическим каркасом и крышей для защиты от дождя и солнца. Такие павильоны установили в городе Пущино на проспекте Науки, в Подольске на ул. Володи Дубинина, в Мытищах на ул. Мира, в Кашире на ул. Стрелецкой, в Лобне на ул. Краснополянской и ул. Батарейной, в Красногорске на ул. Павшинской и Волоколамском шоссе.

Для повышения комфорта пассажиров региона продолжается строительство новых остановок и заездных карманов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.