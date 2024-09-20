В Подмосковье обустроили еще 100 пешеходных переходов с проекционной подсветкой

«На региональных дорогах в 32 округах Подмосковья 100 пешеходных переходов оборудовали проекционной подсветкой — разметка дублируется на проезжую часть, что позволяет переходу и пешеходам на нем быть заметнее для водителей в темное время суток или при плохих погодных условиях. Наибольший объем работ провели в Люберцах, Пушкино, Котельниках, Красногорске и Долгопрудном. Особое внимание уделили переходам у социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В округе Люберцы появилось 9 новых переходов с проекционной подсветкой: в г. Люберцы на ул. Барыкина — у семейного медцентра и детского сада № 16 «Самолетик», на Октябрьском проспекте — у остановки «Ухтомская», где недалеко есть детский сад, а также в д. п. Красково у Гуманитарного социального института на ул. Карла Маркса и ул. Чехова, на ул. Чехова обустроили еще переход у остановки «Магазин» и школы № 59. Еще переходы с проекцией сделали в р. п. Малаховка на ул. Шоссейной — к общежитию МГАФК и почте, в д. Марусино на ул. Заречной — к школе № 59 и детскому саду «Бригантина» и в р. п. Томилино на ул. Гаршина — у ЗАГСа и остановки «Магазин Октябрь».

В Красногорске обустроили шесть проекционных переходов, четыре из них в черте Красногорска: два у гимназии № 6 на ул. Комсомольской, у поликлиники и музея КМЗ на ул. Речной, у Красногорской городской больницы № 1 на ул. Кирова. А также в п. Архангельское у школы имени А. Н. Косыгина и в д. Путилково на Путилковском шоссе у остановки «Поссовет».

В Котельниках оборудовали проекционной подсветкой шесть переходов: на Дзержинском шоссе — у МФЦ и школы № 2, на ул. Железнодорожной — у спорткомплекса и стадиона «Русские газоны», на Новоегорьевском шоссе — у аутлета «Белая дача», в микрорайоне Белая Дача — у дома культуры и на ул. Малой Колхозной — к Казанской церкви.

В Долгопрудном проекция появилась на пяти переходах: у лицея № 5 на Новом бульваре, у школы № 11 на ул. Комсомольской, два у Долгопрудненской центральной районной больницы на ул. Павлова и у станции МЦД Хлебниково на ул. Заводской.

Еще проекционную подсветку смонтировали на переходах в Дмитрове в мкр. им. В. Н. Махалина вблизи МФЦ, в Луховицах на ул. Мира рядом с детским садом и больницей, в Мытищах на ул. Мира возле парка, дома культуры и детского сада, в Жуковском на ул. Гагарина вблизи детских садов и школы, в Зарайске у Ледового дворца на ул. Академика Виноградова, а также в Подольске в мкрн. Климовск возле стадиона «Весна» и в других населённых пунктах.

В ведомстве отметили, что для снижения аварийности в Московской области с 2019 года применяют на пешеходных переходах дополнительную и проекционную подсветку и внедряют «умные переходы». Всего в области более 5 тыс. переходов с подсветкой разного типа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.