В Подмосковье обустроили безопасные подходы к 21 ж/д станции в 2024 году

В Московской области в рамках комплекса специальных мер по безопасности обустроили подходы к 21 ж/д станции. Подходы к станциям появились в 15 округах, в числе которых Коломна, Фрязино, Щелково, Солнечногорск, Люберцы и другие, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Проход к железнодорожному переходу станет удобнее для порядка 100 тыс. человек за сутки.

В Подмосковье в рамках комплекса мер по снижению смертности на железнодорожной инфраструктуре строят надземные пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры, а также проводят профилактические рейды и специальные дежурства волонтеров.

С начала года в Подмосковье на железнодорожных путях погибло 149 человек. При этом 85 случая зафиксировано на «опасных тропах», еще 41 — на пешеходных переходах и 23 — на ж/д платформах.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и не нарушать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Переходить пути стоит только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, снимать капюшоны и наушники вблизи железнодорожных путей, не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.