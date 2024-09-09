В Подмосковье обустроили 30 новых остановочных пунктов

Дорожные службы Московской области обустроили 30 новых остановочных пунктов на региональных дорогах в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Для обеспечения безопасности пассажиров и комфортных условий ожидания общественного транспорта в 22 городских округах Подмосковья обустроили 30 новых остановочных площадок, часть из них оборудовали павильонами. А для удобства пассажиров и поддержания порядка на всех остановках также установили скамейки и урны», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В области обустраивают павильоны двух видов: «межгород» и «городской стандарт». Остановочные павильоны типа «межгород» устанавливаются вне города, они выполнены из перфорированной металлической панели и металлического каркаса. Павильоны этого типа установили, например, в Шаховской — д. Романцево, в Одинцовском округе — в с. Ершово рядом с амбулаторией и в Ленинском округе на 30-м км Каширского шоссе.

В черте населенных пунктов обустраивают остановки типа «городской стандарт», которые сделаны из металлического каркаса ударопрочного стекла, крыша защищает от солнца и осадков. Такие павильоны установили на ул. Ленина в Высоковске округа Клин, ул. Матросской в Подольске, ул. Стрелецкой в Кашире, на ул. Московской в п. Дорохово Рузского округа и на Ильинском шоссе в Красногорске.

В целях улучшения транспортной доступности в регионе дорожные специалисты продолжают работы по строительству новых остановок и заездных карманов. Планируется обустроить еще порядка 100 остановочных пунктов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.