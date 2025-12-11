В Подмосковье обустроили 150 новых остановочных пунктов

«Дорожники завершили обустройство 150 новых посадочных площадок и павильонов типа «Городской стандарт» и «Межгород» на региональных дорогах в 32 городских и муниципальных округах Подмосковья. Все остановки оснащены павильонами, скамейками и урнами для комфортного ожидания общественного транспорта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, в городской черте установили павильоны типа «Городской стандарт», изготовленные из ударопрочного стекла с металлическим каркасом и крышей для защиты от дождя и солнца. Такие павильоны появились на улице Ленточка в микрорайоне Мамонтовка в Пушкино, на улице Урицкого в поселке Уваровка Можайского округа, на улице Светлой в Красногорске и на улице Советской в Голицыне Одинцовского округа. Кроме того, обновленные павильоны появились на улице Ленина в Лобне и на Старом Дмитровском шоссе в Долгопрудном.

За пределами городов специалисты обустроили павильоны «Межгород» из перфорированной металлической панели с металлическим каркасом. Их можно увидеть, например, в поселке санатория имени Герцена в Одинцовском округе, в деревне Покровка городского округа Клин, в деревне Субботино Павлово-Посадского округа, в деревне Калугино городского округа Серпухов, а также в других малых населенных пунктах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.