В Подмосковье обустроили 1,5 тыс ограждений вблизи ж/д путей

С начала этого года в Московской области оборудовали более 1,5 тысяч специальных ограждений вдоль железнодорожных путей, из них 725 метров железобетонные. Больше всего в этом году ограждений обустроили в Богородском округе — 200 метров, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Также для повышения безопасности в Подмосковье ведется активное строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов. Выкапывают специальные рвы и высаживают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают, а для борьбы с «зайцами» наносят специальные красящие средства по краю платформ.

В 2025 году было зафиксировано 150 смертельных случаев. Из них 70 произошли именно при переходе путей по несанкционированным переходам, это на 14% ниже аналогичного периода прошлого года.

Минтранс Подмосковья призывает быть внимательными и использовать только санкционированные переходы через железнодорожные пути, при переходе снимать наушники и не отвлекаться на телефон. Напомним, что за нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.