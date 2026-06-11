В Подмосковье обсудили содержание дорожной инфраструктуры

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Заседание общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области прошло 11 июня. Участники рассмотрели вопросы содержания дорожных объектов и меры по повышению безопасности движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Заседание общественного совета прошло под председательством Юрия Фельде с участием представителей ведомства. В обсуждении приняли участие заместитель министра транспорта Подмосковья Даниил Шевченко и советник министра Никита Коновалов.

Даниил Шевченко рассказал о мероприятиях по содержанию объектов дорожной инфраструктуры в регионе. Начальник управления организации и безопасности дорожного движения Никита Носов разъяснил порядок работы специализированного монтажно-эксплуатационного управления в ГБУ МО «Мосавтодор».

В Подмосковье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реализуют комплекс мер для повышения безопасности и снижения аварийности. В регионе строят тротуары и линии освещения, устанавливают ограждения, светофоры, дорожные знаки и остановочные павильоны, монтируют направленную подсветку на пешеходных переходах и корректируют схемы движения.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.