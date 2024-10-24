В Подмосковье обсудили итоги ремонтного сезона и подготовку дорожных служб к зиме

В четверг, 24 октября, прошло заседание Общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области под руководством председателя Юрия Фельде. В ходе заседания обсудили итоги ремонтного сезона и подготовку к зимнему содержанию дорог, сообщает пресс-служба ведомства.

Замминистра транспорта Подмосковья Антон Батаев отметил, что в рамках ремонтного сезона 2024 дорожники сохранили высокие темпы и объемы и отремонтировали более 1,1 тысячи дорог протяженностью 1,2 тыс. км.

Особое внимание представители ведомства обратили на комплекс мер, которые проводятся в зимний период. В этом году обеспечивать безопасность движения и своевременную уборку снега на муниципальной и региональной сети будут более 3 тысяч единиц спецтехники, в том числе комбинированных дорожных машин (КДМ), самосвалов и тракторов.

«Для обеспечения своевременной обработки тротуаров было закуплено 60 пескосбрасывателей, что позволит автоматизировать и ускорить процесс», — рассказал Антон Батаев.

В ведомстве отметили, что в этом году будет еще одно заседание общественного совета, в рамках которого подведут итоги работы дорожно-транспортной отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.