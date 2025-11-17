В Подмосковье оборудовали специальную подсветку на пешеходном переходе через ж/д пути

На станции Петелино в Одинцовском городском округе специалисты Минтранса Подмосковья совместно с представителями администрации округа и ОАО «РЖД» провели работы в рамках мер по снижению смертности. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В рамках пилотного проекта в Московской области впервые оборудовали специальную подсветку на одноуровневом пешеходном переходе через железнодорожные пути — здесь зафиксировано два несчастных случая. Также специалисты провели асфальтирование подходов к переходу, установили информационные щиты и перильные ограждения на станции для комфортного и безопасного перехода жителей через пути», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Эксперимент продлится полгода, после чего будет принято решение о возможном внедрении такой подсветки на других ж/д переходах.

В ведомстве отметили, что в рамках комплекса мер для снижения смертности на железнодорожной инфраструктуре в Подмосковье строят надземные пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры, а также проводят профилактические рейды и специальные дежурства волонтеров.

Ведомство, в свою очередь, призывает жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными и не пренебрегать своей безопасностью: переходить пути только по оборудованным пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора, снимать наушники и убирать телефоны.

