В Подмосковье обновили разметку на 7 тыс пешеходных переходах

Дорожные службы Подмосковья завершают работы в рамках третьего цикла работ по летнему содержанию дорожной сети. В ежедневных работах задействованы порядка 3,5 тысяч единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

«Дорожники завершают основные работы, которые были запланированы в рамках третьего цикла работ по летнему содержанию. На муниципальной и региональной сети в приоритетном порядке восстанавливают разметку и ликвидируют мусор и нежелательную растительность в полосах отвода. Уже устранили порядка 950 гектаров борщевика, при этом 850 гектаров ликвидировали на региональных дорогах. А также восстановили разметку порядка 7 тысяч пешеходных переходов и 8 тысяч километров линейной разметки», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Также дорожники провели мойку 1 тыс. км ограждений, 5 тыс. км тротуаров и около 27 тыс. км на проезжей части, в полосах отвода убрали мусор и окосили траву — объем работ составил порядка более 29 тыс. км.

В ведомстве напомнили, что дорожные службы региона в апреле перешли на летнее содержание. Помимо традиционных летних уборочных работ специалисты ремонтируют дефекты покрытия на проезжей части, светофоры, линии освещения, ограждения, знаки и искусственные неровности.

Качество проведенных работ контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры.

«Все, что касается дорог, инфраструктуры — программа продолжается», — сказал он.