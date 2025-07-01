В Подмосковье обновили покрытие на 120 участках региональных дорог

Ремонтный сезон в Московской области стартовал в середине апреля, и за это время специалисты «Мосавтодора» обновили покрытие на 120 участках региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники заменили 388 км дорожного покрытия на 120 участках региональных дорог Подмосковья, при этом разметку уже нанесли на 65 участках, а на других продолжаются работы по устройству обочин. В 10 городских и муниципальных округах полностью завершили укладку нового дорожного полотна на региональных дорог: наибольший объем работ выполнили в Шатуре, Талдомском округе и Серебряных Прудах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин

Так, в м. о. Шатура обновили более 18 км покрытия на трех участках Егорьевского шоссе в деревне Самойлиха, между поселком Фрол и деревней Артемово и далее по направлению к остановке «Иваново». А в Талдомском округе (14,7 км) отремонтировали сразу 7 городских улиц, включая улицы Крестьянскую, Красина и Советскую, а также участок дороги в районе деревни Жеребцово и от села Квашенки до деревни Ахтимнеево. В Серебряных Прудах теперь с комфортом можно проехать по улице Комсомольской, к железнодорожной станции Узуново, между деревнями Нижняя Пурловка и Зачесловка, по центральной улице в селе Крутое, а также подъехать к поселку Успенский и деревне Красновские Выселки — здесь отремонтировали 13,5 км

А в м. о. Зарайск работы завершили на подъезде к деревне Зименки-1 и поселку Масловский, вблизи остановки «Поворот на Ерново» и возле местной амбулатории в деревне Авдеево. В Лобне отремонтировали участок Букинского шоссе от ул. Батарейной до железнодорожного переезда, а также заменили 5 км покрытия дороги от улицы Горки Киовские до поворота на СНТ «Ветеран».

Кроме того, в Воскресенске новое покрытие появилось на участке региональной дороги, соединяющем село Марчуги с деревней Городище, в Щелково отремонтировали подъезд к Фряновскому шоссе от улицы Слободка в деревне Серково и путь от остановки «Платформа Осеевская» до Монинского шоссе. А в Электростали работы завершили на участке Носовихинского шоссе между СНТ Торфяник и трассой А-107 для комфортного проезда 40 тысяч автомобилистов, а в Королеве покрытие обновили на участке улицы Советской от одноименной остановки до остановки «Больница».

Всего в рамках ремонтного сезона 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» специалисты Мосавтодора обновят старое покрытие более чем на 320 участках региональных дорог общей протяженностью около 840 км. Ознакомиться с планом ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.