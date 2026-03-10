В Подмосковье обновили остановки в восьми округах

Специалисты Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны на десяти региональных дорогах в восьми городских и муниципальных округах Подмосковья. Работы провели для повышения комфорта пассажиров общественного транспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Остановки обновили в Балашихе на Леоновском шоссе и в Коломне на улице Девичье Поле. Работы также выполнили в ряде малых населенных пунктов региона.

Ремонт провели на Старом Ярославском шоссе у деревни Григорково в Пушкинском округе, на дорогах в деревне Житниково Сергиево-Посадского округа и в деревне Максимовка муниципального округа Истра. Павильоны привели в порядок у деревни Кунисниково Дмитровского округа, в Богородском округе на улице Ленина в селе Кудиново и на дороге возле поселка Горбуша. Кроме того, работы затронули городской округ Люберцы — улицу Чехова в поселке Красково и дорогу в деревне Торбеево.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты Мосавтодора регулярно обслуживают элементы дорожной инфраструктуры, включая остановки, знаки, искусственные неровности, ограждения и светофоры. В зимний период дорожники дополнительно очищают посадочные площадки от снега и наледи.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.