В Подмосковье обновили остановки в девяти округах

Остановочные павильоны отремонтировали на региональных дорогах в девяти городских и муниципальных округах Подмосковья. Работы провели специалисты Мосавтодора для повышения комфорта пассажиров общественного транспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В черте городов павильоны привели в порядок на проспекте Пацаева в Долгопрудном, Носовихинском шоссе в Балашихе, улице Гагарина в Жуковском и Донинском шоссе в Раменском.

Также остановки отремонтировали в малых населенных пунктах: на Шоссейной улице в поселке Рылеево Раменского муниципального округа, на Михневском шоссе в поселке городского типа Малаховка городского округа Люберцы, на Московской улице в поселке городского типа Снегири муниципального округа Истра, а также в деревне Большое Образцово городского округа Ступино и в деревне Парыкино муниципального округа Егорьевск.

В министерстве отметили, что специалисты Мосавтодора регулярно проводят работы по содержанию дорожной инфраструктуры, включая остановки, дорожные знаки, искусственные неровности, ограждения и светофоры. В зимний период также организована очистка посадочных площадок от снега и наледи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.