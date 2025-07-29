В Подмосковье обновили 15 км федеральной трассы М-9 «Балтия»

На федеральной трассе М-9 «Балтия» с 68 по 83 км в муниципальном округе Истра заменили верхний слой покрытия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Работы проводились на наиболее изношенных полосах движения. Дорожники уложили новое покрытие из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, а разметку нанесли с использованием термопластика. Технология устройства слоев износа позволяет устранить деформации, восстановить показатели ровности дороги и повысить коэффициент сцепления колес с поверхностью.

Также устройство слоев износа завершается на участках с 22 по 50 км трассы общей протяженностью 22 км. Всего в текущем сезоне будет обновлено около 40 км Новорижского шоссе в Московской области.

В ведомстве отметили, что ранее верхний слой покрытия заменили на участке с 81 по 86 км трассы М-5 «Урал» в городском округе Воскресенск.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период – это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», – уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.

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