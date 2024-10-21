В Подмосковье обнаружили и пресекли кустарную маркировку двигателей

Инспекция управления Гостехнадзора министерства экологии и природопользования по Одинцовскому округу, Краснознаменску, Власихе, Наро-Фоминску и Молодежному зафиксировала нарушение, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

При проведении регистрации транспортного средства компании АО «Б.К.» во время осмотра фронтальных погрузчиков были обнаружены признаки нанесения маркировки на двигатель кустарным способом. Материалы, связанные с делом, были направлены в ОМВД России по Рузскому г. о. для проведения расследования и принятия решения в соответствии с положениями статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Минэкологии напоминает о необходимости соблюдения законодательства и стандартов при проведении любых работ, связанных с маркировкой транспортных средств. Нарушение требований может привести к серьезным последствиям, включая штрафы, административную и уголовную ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.