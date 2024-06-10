В Подмосковье объявлен конкурс на выполнение работ по безопасности дорожного движения

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе Домодедово Московской области. Срок окончания работ — середине сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политики Подмосковья.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

В рамках выполнения работ к середине сентября 2024 года планируется текущий ремонт дорожных покрытий в мкр.Барыбино, ул. Макаренко и в мкр. Западный, ул. Летняя от Троицкая до ул. Коломийца, включающий в себя в том числе устройство тротуара с заездами по ул. Макаренко от ул. Чкалова до Барыбинской школы (L тротуара — 345 м); ремонт проездов по улицам Пушкина, Советская, Куйбышева; ремонт дороги по ул. Летняя от ул. Осенняя до ул. Троицкая; ремонт дороги от ул. Троицкая до д. 7 по ул. Летняя; ремонт дороги по ул. Летняя от д. 7 до ул. Коломийца (асфальтированный участок).

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.