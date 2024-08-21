В Подмосковье объявлен конкурс на реконструкцию автомобильной дороги

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции участка Носовихинского шоссе в Богородском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция Носовихинского шоссе на участке от пересечения с автомобильной дорогой М-12 «Восток» до подъезда к СНТ «Радист» со строительством обхода д. Булгаково (ТЛЦ «Восточный») в Богородском городском округе Московской области».

Окончание выполнения работ запланировано на 2025 год.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.