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В Подмосковье объявлен аукцион на приобретение автобусов для школ

Объявлен электронный аукцион на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона.

В управление образования городского округа Клин будет поставлено два автобуса со следующими характеристиками: желтого цвета, с гидравлическим усилителем руля, антиблокировочной системой тормоза (ABS), вентиляционным аварийным люком, блокировкой двигателя при открытых дверях.

«Поставка автобусов финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Клин Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.