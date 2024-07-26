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В Подмосковье объяснили, как добраться до фестиваля «Гуляй Город»

В эту субботу, 27 июля, в селе Молоди г. о. Чехов пройдет исторический фестиваль «Гуляй город». Автобусы Мострансавто будут курсировать с 9:00 до 1:00 в режиме шаттлов от станции Чехов и от станции МЦД Подольск, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Для удобства гостей фестиваля в расписание 8 пригородных поездов Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком добавили дополнительную остановку на платформе Молоди.

Изменения коснутся следующих поездов: № 6334/6333 Новоиерусалимская — Чехов — прибытием в 11:05 в Молоди; № 6958/6168/6167 Тула-1-Курская — Румянцево — 12:31; № 6963 Москва-Пасс-Курская — Тула-1-Курская — 16:08; № 6962/6196/6195 Тула-1-Курская — Румянцево — 14:55; № 6216/6215 Серпухов — Дедовск — 17:33; № 6226/6225 Шарапова Охота — Волоколамск — 18:56; № 6970 Тула-1-Курская — Москва-Пасс-Курская — 21:45; № 6969 Москва-Пасс-Курская — Тула-1-Курская — 22:13.

От станции Молоди до поля гостей будут сопровождать экскурсоводы, также предусмотрена бесплатная парковка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.