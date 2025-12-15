В Подмосковье обеспечили комфортный проезд к местам зимнего отдыха

Благодаря проведенному летом ремонту дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проезд к местам зимнего отдыха в 25 округах Московской области стал комфортнее. Всего специалисты «Мосавтодора» отремонтировали 52 участка региональных дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники обновили более 140 км покрытия по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», что обеспечило комфортный и безопасный проезд к местам отдыха порядка полумиллиона жителей и гостей Подмосковья, в том числе в зимний период: паркам, каткам и лыжным базам», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, в Дмитровском округе отремонтировали 5,5 км Рогачевского шоссе, которое обеспечивают подъезд к лыжной базе вблизи деревни Бабаиха. Также работы были проведены на дорогах «Яхрома — Степаново» и «А-104 Москва — Дмитров — Дубна — ВАЗ», ведущих к горнолыжным комплексам «Волен» и «Парк Яхрома». Эти объекты пользуются популярностью у любителей зимних видов спорта со всего Подмосковья и столицы.

Кроме этого, ремонтные работы прошли вблизи городских парков, где в праздники будут проходить народные гуляния, а дети смогут поиграть в снежки и загадать желание у новогодней елки. Например, в Долгопрудном покрытие отремонтировали на улице 1-й Советской, по которой можно проехать к городскому парку, Юсуповскому скверу и парку Мысово, в Чехове — на подъезде к парку Венюково и парку культуры и отдыха в деревне Манушкино, а в Подольске любители прогулок на свежем воздухе могут с комфортом добраться к лесопарку Дубки, паркам Березки, Дубрава, Липовому парку и Дубровицкому лесу.

В Егорьевске отремонтированная улица Владимирская ведет в парки Пегас и Победы, а в Одинцовском округе обновлен подъезд к Усадьбе Большие Вяземы, входящей в комплекс Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, где юные жители и гости округа смогут посетить новогодние спектакли с веселыми играми, хороводом и Дедом Морозом со Снегурочкой.

В ведомстве напомнили, что всего в ходе ремонтного сезона специалисты «Мосавтодора» отремонтировали около 840 км покрытия региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.