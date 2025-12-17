В Подмосковье обеспечили комфортный проезд к местам социального притяжения по нацпроекту

Для комфорта и безопасности жителей Московской области в 2025 году дорожники привели в нормативное состояние более 220 участков дорог и построили более 30 тротуаров к местам социального притяжения. Ремонтные и строительные работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В ходе ремонтного сезона 70% от общего объема ремонта и 50% плана строительства тротуаров по нацпроекту пришлись на дороги у социально значимых объектов и мест притяжения жителей и гостей Подмосковья. Так у образовательных, медицинских и спортивных учреждений и мест отдыха отремонтировали более 220 участков региональных дорог общей протяженностью порядка 600 км и построили более 30 км тротуаров, обеспечив комфорт и безопасность в 40 городских и муниципальных округах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В рамках подготовки к учебному году специалисты Мосавтодора отремонтировали более 130 участков дорог к образовательным учреждениям (более 300 км) и построили шесть тротуаров (более 6 км). Так, на обновленной улице Владимирской в Егорьевске, которая входит в опорную сеть, расположены авиационный технический колледж имени В. П. Чкалова, школа № 9 и Воскресная школа Мариинская — ежедневно проезжают 9 тысяч автомобилей. В городе Лосино-Петровском по улице Железнодорожной и Новинскому шоссе проезжают 17 тысяч автомобилей в сутки — здесь обеспечили проезд к средней школе № 24 имени С. А. Красовского и спортшколе Олимп. На улице Школьной в городе Куровское Орехово-Зуевского округа построили тротуар 1,6 км к Заволенской школе имени С. И. Куркова, в деревне Крупино Павлово-Посадского округа — к подразделению Павлово-Посадского техникума, в поселке Рылеево Раменского округа построили два тротуара к Ганусовской школе, а в деревне Ермолино Талдомского округа — к Ермолинской школе.

Более 90 из отремонтированных участков (порядка 250 км) расположены рядом с медицинскими учреждениями. Среди них — ул. Октябрьская в г. Талдоме, которая ведет к Талдомской ЦРБ, Новинское шоссе — к Монинской больнице в пгт. Монино г. о. Щелково, ул. Институтская в р. п. Нахабино г. о. Красногорска, где расположен хоспис и другие дороги. Также дорожники построили девять тротуаров (почти 14 км), чтобы обеспечить путь жителей к больницам, ФАП и амбулаториям. Например, новый тротуар появился в городе Голицыно Одинцовского округа на Звенигородском шоссе — к кожвендиспансеру, в г. о. Серпухове построили сразу три тротуара к больнице Пущинского научного центра РАН общей длиной около 6 км, а Раменском м. о. обустроили два тротуара (более 2,2 км) к Кузяевскому ФАП в поселке Кузяевского фарфорового завода.

«Мы с семьей любим путешествовать по Подмосковью, поэтому всегда видим позитивные изменения — приятно ездить по ровным дорогам, видно, что за ними следят. Последний раз ездили в Большие Вяземы в усадьбу Пушкина — остались только приятные впечатления, не только от места, но и от пути к нему», — рассказала житель Подмосковья Евгения.

Более 100 отремонтированных участков региональных дорог (свыше 300 км) и 16 новых тротуаров (более 16,5 км) теперь обеспечивают комфортный проезд и подход к паркам, культурным и историческим памятникам, а также достопримечательностям Московской области. Среди них — Дмитровский кремль, на пути к которому дорожники не только обновили 1,5 км покрытия на улице Космонавтов в ходе текущего ремонта, но и капитально отремонтировали мост через реку Хамиловку протяженностью больше 140 метров. В Подольске также провели плановый ремонт покрытия на подъезде к поселку Дубровицы и завершили капитальный ремонт двухполосной региональной дороги «Дубровицы — б/о Мечта» длиной более 4 км. Обновленная дорога обеспечила комфортный проезд более 6 тысяч автомобилистов ежедневно до знаковой достопримечательности — усадьбы Дубровицы. В микрорайоне Мамонтовка в Пушкино сразу по двум новым тротуарам можно добраться до местной достопримечательности — Дачи Мамонтовых, где в разное время бывали деятели русской культуры: Виктор Михайлович Васнецов, Валентин Александрович Серов, Антон Павлович Чехов, а в Богородском округе теперь можно комфортно дойти до церкви Троицы Живоначальной в селе Балобаново благодаря построенному тротуару.

Не оставили и без внимания дороги к спортучреждениям. Более 60 отремонтированных участков дорог (более 145 км) ведут к спорткомплексам, физкультурно-оздоровительным комплексам, стадионам не только в черте городов, но и в малых населенных пунктах. В Королеве теперь можно с комфортом проехать к спортивному комплексу на улице Советской, в Коломне по улице Октябрьской Революции — к стадиону «Авангард» и мотодрому, в Наро-Фоминском округе участок отремонтированного Дороховского шоссе обеспечивает подъезд к стадиону «Заречье» в Верее, а обновленный путь к деревне Большая Городня г. о. Серпухова — к центральному стрельбищу Федерации практической стрельбы. А еще дорожники построили два тротуара длиной почти 5 км: к спорткомлексу Березки в деревне Сослово Одинцовского округа и к конному клубу в деревне Дурниха Раменского округа.

Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в рамках ремонтного сезона специалисты Мосавтодора отремонтировали порядка 320 участков дорог общей протяженностью 840 км и построили более 60 км новых тротуаров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.